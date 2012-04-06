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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 10:14 BJT

〔中国新债〕海航商业下周五将发行9亿元中期票据,期限三年

路透上海4月6日电---中国海航商业控股有限公司周五公告称,将于下周五(13日)簿记建档
发行9亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 海航商业        9        9       3   4/13簿记建档   北京银行     AA-       4/16       4/17                                            
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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