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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 10:19 BJT

〔中国新债〕申华控股下周三将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月6日电---中国上海申华控股股份有限公司(600653.SS)周五公告称,将于下周三(11日)
簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 申华控股       --       3      12    4/11簿记建档   兴业银行     A+        4/12        4/13
 (600653.SS)                                           
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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