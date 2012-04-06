〔中国钢铁〕巴西淡水河谷与北矿所签署备忘录,支持铁矿石现货交易平台

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日电---北京国际矿业权交易所(CBMX)近日称,巴西矿业巨擘淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)与其签署了备忘录,淡水河谷对中国铁矿石现货交易平台予以支持.
世界第三大矿商力拓(RIO.L)(RIO.AX)上周宣布,成为中国首个铁矿石现货交易平台的成员;澳洲Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)已于3月下旬加入该平台.
北矿所网站的新闻稿称,北矿所对淡水河谷公司积极探讨加入平台相关事宜表示欢迎.
北矿所、中钢协(CISA)以及五矿商会1月共同发起成立了中国铁矿石现货交易平台,该平台将于5月8日正式上线.
随着国际铁矿石交易向现货倾斜,定价机制亦越来越灵活,现货交易平台成为钢厂、矿商、贸易商的最新战场.而目前最具影响力的平台为北京国际矿业权交易所与新加坡GlobalORE的现货交易平台.此前包括必和必拓(BHP.AX)在内的三大矿业巨头态度成为关注的焦点.[ID:nSB1394398](完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。