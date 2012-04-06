土耳其总理称伊朗改变核谈地点 毫无诚意

马来西亚期市：棕榈油期货回升因需求转好，但周线将连跌第二周
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉4月5日电(记者 Mert Ozkan)---土耳其总理埃尔多安周四表示，伊朗提议下周在大马士革或巴格达而非伊斯坦布尔与六国举行核谈，显示其并无诚意。
埃尔多安在安卡拉的新闻发布上表示：“目前的这一提议(在大马士革或巴格达会晤)是浪费时间，也就是说会谈根本不会举行，因为他们知道其他各方不会前往大马士革或巴格达。”
“我们必须坦诚。他们(伊朗人)因缺乏诚信而继续丧失国际信誉。这不是外交辞令。”
埃尔多安的讲话说明，这场期待已久的会谈很可能不会在土耳其举行，而此次会谈能否真正举行也成了一个未知数。
但法国外长朱佩暗示，会谈会照旧举行。
他周四上午在巴黎表示：“就在4月13、14日。会谈地点还在磋商中……我们最终会找到一个合适的地点。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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