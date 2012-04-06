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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 10:59 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率继续盘整,消息面淡静令市场缺乏交易方向

路透上海4月6日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率延续震荡态势.资金面继续偏紧,但机构大多认为是短期因素推动,因此并未太多担心,债市亦未见明显抛压,再加上消息面淡静,市场缺乏交易方向,令现券收益率陷入盘整态势.

交易员并表示,本周仅有两个工作日,一些交易员还在休假,债市成交略显冷清,预计清淡的市况下周会有明显缓解.

"资金还是有点紧,但估计下周情况就会好转."上海一银行交易员指出,"短的(现券)没有明显的抛盘,市场还是很平稳,就是成交比节前要少一点."

剩余期限近10年的国债120004最新双边报价对应收益率tCN120004=CFXM为3.5500%/3.5200%,上日尾盘为3.5500%/3.5300%.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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