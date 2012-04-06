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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 11:16 BJT

〔日本能源〕日本必须尽快减少对核能的依赖--经济产业大臣

路透东京4月6日电--日本经济产业大臣枝野幸男周五指出,日本应尽快减少对核能的依赖.政府正在争论是否重启福岛核事故后停止运转的反应堆.

25年来最严重的核危机--福岛核事故发生之后,日本政府正在打造新能源组合,核电占日本电力供应比例的可选范围为零至35%.

去年3月核危机发生前核电占日本电力供应的30%左右.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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