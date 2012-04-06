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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 11:12 BJT

〔日本股市〕早盘收低,本周恐创下八个月来最大单周跌幅

路透东京4月6日电---日本股市日经指数周五早盘收跌,今日稍晚美国将公布重要就业数据.日经指数本周料录得八个月来最大周跌幅,因美国进一步出台经济刺激政策的希望减淡,且欧元区债务担忧再次浮现.

"市场已经消化了对美国经济的乐观看法,我们预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会进一步放宽货币政策,"SMBC日兴证券首席股市研究策略师阪上亮太表示.

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