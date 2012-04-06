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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 11:29 BJT

〔东京汇市〕欧元或录得近四个月最差单周表现,因西班牙债券忧虑持续

* 欧元接近近期低点,因市场对西班牙债券忧虑持续

* 关注美国就业数据,预计3月将新增20.3万非农就业岗位

* 澳元守在关键支撑位之上,日圆兑美元陷入波动区间

路透东京4月6日电---欧元或将录得近四个月最差单周表现,周五欧元兑美元仅略高于三周低点附近,美国就业数据公布前夕,市场对西班牙债券收益率(殖利率)上扬的忧虑毫无减退迹象.

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