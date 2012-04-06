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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 11:26 BJT

〔日本债市〕公债价格攀升,因欧债危机担忧打压股市持续下跌

路透东京4月6日电---日本公债价格周五上涨,近月期货合约攀升至三周高位,因欧债问题相关担忧打压股市持续下跌.

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)上涨,助燃对欧洲国家偿债能力的担忧,此前西班牙周三标售公债结果逊于预期.

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