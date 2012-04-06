〔中国货币市场〕主要回购利率续涨但幅度缩减,补缴准备金影响未消

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透上海4月6日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜及七天等主要品种续涨,因补缴准备金影响未消,不过回购利率涨幅较上日有所缩减,
交易员称,从本月初起商业银行将陆续上缴财政存款,从以往经验看,多数机构可能在中下旬才开始上缴.虽然离真正大规模缴存尚有时日,但该因素令市场心态较为谨慎.
华北一银行交易员称,就其了解,其所在银行还未开始缴存财政存款.财政存款上缴是"5号开始,估计大家都会推迟的,(预计将)主要集中到下旬了."
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.
北京一银行交易员称,近日影响市场流动性的主要原因还是补缴存款准备金,虽然回购利率续涨,但借入资金难度还不算太大.当然隔夜等较短期限品种需求更旺.
按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.
今日七天期回购加权利率涨幅较上日缩减一半,隔夜品种涨幅虽也有缩减,但与七天期相比,幅度略逊.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2497 3.0290 +22.07 4,021.52
七天CN7DRP=CFXS 4.2415 3.9886 +25.29 850.07
14天CN14DRP=CFXS 4.3064 4.0579 +24.85 143.49
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2434 3.0238 +21.96 1,120.88
七天CHICNY7D=CFXS 4.2405 4.0086 +23.19 172.40
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
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