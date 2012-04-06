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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 11:57 BJT

〔全球金市〕金价本周跌幅料超2%,受美联储再度放宽货币寄望减弱打压

* 金价本周料下跌2.3%

* 关注美国3月非农就业报告

路透新加坡4月6日电---周五现货金成交清淡,大体持稳,但本周跌幅料超过2%,因美国货币刺激措施可能性减弱令投资者失望.

本周金价触及近三个月低位每盎司1,611.80美元.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议记录显示,对另一轮债券购买的意愿降低.

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