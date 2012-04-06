〔中国金融〕汇金公司一季度再度增持工行、中行A股股份

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日---中央汇金投资公司今年一季度再度增持中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)股份,动用资金约4.7亿元人民币.
工商银行周四晚间发布关于股份变动情况的公告显示,汇金持有1,237.44亿股,较去年年底汇金持有的1,236.94亿股增加5,052万股.按照均价4.35元计算,汇金此次增持动用资金近2.2亿元人民币.
因汇金未参与工行此前的可转债发行,汇金增持后持股比例维持在35.43%.
中国银行关于股东变动公告显示,今年一季度汇金增持中行8,363万股(汇金未参与可转债发行),按照均价3.01元计算,此次增持动用资金约2.5亿元,汇金增持后持股比例维持上升3BP至67.63%.
2011年年底,汇金公司在A股二级市场自主购入工商银行、中国银行等国有商业银行股票,并称将继续进行相关市场操作.至当年末,汇金持工行股数增至1,237亿股,持股比例为35.43%.持中行股数增值1,887亿股,持股比例为67.6%.
光大证券分析师认为,未来一个月基于业绩兑现和中性偏暖政策环境,银行业板块有望取得温和绝对收益.
工行周五A股午盘收于4.28元,微跌0.47%,一季度以来涨幅2.12%;中国银行A股收于3.0元,一季度来涨幅2.05%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。