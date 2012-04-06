版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 15:03 BJT

〔中国债市〕3月银行债券托管增量大幅萎缩,保险和基金转为减持

* 中债登3月末银行债券托管增量明显萎缩

* 基金公司、保险机构当月转为小幅减持债券

* 新债供给量持续攀升,但到期量亦大增

路透上海4月6日电---中国中央国债登记结算有限责任公司的最新数据显示,3月银行虽继续增持债券,但托管增量仅523亿元,环比减少逾八成;而基金公司、保险机构当月债券托管量转为小幅负增长.

此外,3月新债供给(不含短期融资券和超短融)持续增长,但当月到期量大增,令债券净发行量环比大减逾五成.

中债登统计数据显示,2012年3月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.80万亿(兆)元人民币(不含短期融资券和超短融),当月仅增加523亿元;同期基金公司债券托管量为1.64万亿元,当月减少34亿元.

3月末保险机构债券托管量则为2.06万亿元,当月减57亿元;而同期券商债券托管量增加5亿元,至1,759亿元.

数据显示,3月发行债券6,270亿元(不含短期融资券和超短融),当月末债券托管量为21.73万亿元,较上月增加929亿元.

路透统计显示,3月份,债券净发行量(新债发行量与债券到期量的差额)为1,673亿元,而上月为3,544亿元.

以下为3月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2012年3月末 当月增减

========================================

商业银行 148,010 +523

----------------------------------------

基金公司 16,433 -34

----------------------------------------

保险机构 20,639 -57

----------------------------------------

证券公司 1,759 +5

========================================

以下为3月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2012年3月末 当年增减 当月增减

======================================================

政府债券 74,204 +365 +244

------------------------------------------------------

央行票据 19,340 -1,950 -1,720

------------------------------------------------------

政策性金融债 68,693 +3,915 +1,865

------------------------------------------------------

政府支持机构债 1,090 -- --

------------------------------------------------------

政府支持债券 1,000 -- --

------------------------------------------------------

商业银行债 10,276 +1,034 +409

------------------------------------------------------

非银行金融机构债 542 -- --

------------------------------------------------------

企业债券 18,328 +1,528 +813

------------------------------------------------------

短期融资券 3,291 -1,732 -1,011

------------------------------------------------------

中期票据 20,299 +556 +327

------------------------------------------------------

集合票据 106.54 +12.86 +1.80

------------------------------------------------------

资产支持证券 86 -9 --

------------------------------------------------------

外国债券 40 -- --

======================================================

合计 217,295 +3,719 +929

以下为3月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2012年3月 2011年全年

=========================================

债券发行量

其中:本币债 6,270 69,625

美元债 -- --

-----------------------------------------

现券交割量

(银行间) 66,449 677,586

------------------------------------------

回购交割量 143,719 1,121,477

------------------------------------------

债券兑付量 4,597 57,600

==========================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.

目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)

--发稿 冉莹/边竞; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐