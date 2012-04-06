《中国信用市场综述》资金紧张抬升收益率短端,投资者转趋谨慎

作者 钟华

路透北京4月6日电---中国信用市场本周短券收益率随回购价格攀升而快速上翘,但这一表现并非立即止于当前的银行季初补缴准备金效应,4月财政资金需求增加等因素料将令债市的谨慎氛围延续.

后市资金面是否重返宽松状态的关键变量是外汇占款增量和政策是否放松.如果准备金率不调降,投资者谨慎情绪不排除会向债市收益率曲线的中长端进一步蔓延.

当然,近期一系列经济数据表现欠佳,印证着中国经济在继续放缓,这对债市乐观情绪是一个支撑因素.

但是,当前中国经济增速放缓符合中国主动进行结构调整的预期,而未来通胀仍然面临较大的不确定性,央行近期采取降低存款基准利率的可能性偏小,这就制约了中国债市收益率的下降空间.

最新汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,全部27家参与机构中有26家机构认为,中国央行在4月份不会调降一年期存款基准利率.

既然基准利率暂时不为债市动因,流动性就担当债市波动的主角,而4月正是中国银行体系资金面临变调时点.

尽管中国公开市场4月资金到期规模庞大,但当月企业机构上缴利税等因素可能带来庞大的资金需求.我们通过综合考虑财政资金需求,以及其他因素就可以简单看出,3月银行体系资金净供给量可能超过两千亿元,而4月总体表现为资金净需求,这对债市将会形成一个扰动.

路透统计显示,4月中国公开市场央票及正回购到期规模高达3,990亿元人民币,较3月增近六成,为去年6月以来的最高单月到期量.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

代表银行间市场资金成本的七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS当前为4.2309%,较上周五再涨逾50个基点(bp),而3月全月该利率均值为3.1491%.

与此同时,中国AA评级一年期中短期票据到期收益率周四估值为4.97%,较上周五上涨3个基点(bp),而该评级券种七天到期收益率估值为4.608%,较上周五涨逾18个bp.

尽管本周资金面紧张有银行季初补缴准备金的效应,但如果接下来的企业利税上缴等因素令这一态势延续,投资者的谨慎情绪经过一段时间发酵也可能向当前中长期券种蔓延.

而从历史看,这种观点也可以得到印证.去年4月中国三个月期shiborSHICNY3MD=开始出现新一轮上涨,随后的去年5月,AA评级三年期中短期票据收益率AAIFR3YY=CDC也开始出现一波大的上涨.(完)