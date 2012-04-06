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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 13:19 BJT

〔日本数据〕2月同时指标较1月上升1.0点,领先指标上升2.1点--政府

路透东京4月6日电---日本内阁府周五公布的初步数据显示,日本2月同时指标较前月上升1.0点,显示日本经济继续温和复苏,因去年地震后需求和产出趋于稳定.

2月领先指标较1月升2.1点.

日本政府上调对同时指标的评估,称该指标正在改善.

数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):

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2月 1月 12月

领先指标 +2.1 +1.1 +0.3

同时指标 +1.0 -0.5 +2.6

落后指标 +2.2 -1.5 +1.0

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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)

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--编译 杜明霞;审校 张涛

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