〔日本数据〕2月同时指标较1月上升1.0点,领先指标上升2.1点--政府

马来西亚期市：棕榈油期货回升因需求转好，但周线将连跌第二周
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
路透东京4月6日电---日本内阁府周五公布的初步数据显示,日本2月同时指标较前月上升1.0点,显示日本经济继续温和复苏,因去年地震后需求和产出趋于稳定.
2月领先指标较1月升2.1点.
日本政府上调对同时指标的评估,称该指标正在改善.
数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):
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2月 1月 12月
领先指标 +2.1 +1.1 +0.3
同时指标 +1.0 -0.5 +2.6
落后指标 +2.2 -1.5 +1.0
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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)
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--编译 杜明霞;审校 张涛
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
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