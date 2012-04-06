褒贬不一的三星Galaxy Note能预示市场新走向?

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月5日电---它被人比作一片吐司面包、一个为大象设计的产品，也有人说是1980年代砖头式大哥大卷土重来。
然而，不管Galaxy Note这款平板/手机两用产品遭遇何种嘲讽，三星电子(005930.KS)迄今已销售500万台Galaxy Note，大幅提振其刚结束这一财季的获利。
消费者和设计专家认为，Galaxy Note这款“手机平板”取得的成功不仅出人意料，更标志着快速发展的移动设备领域更深层次的格局变化。
Galaxy Note最与众不同之处是其尺寸，屏幕尺寸达5.3英寸，其宽度几乎要赶上iPhone屏幕的长度。该机还配有手写笔。
已过世的苹果公司(AAPL.O)联合创始人乔布斯对使用手写笔与屏幕交互的做法的嘲讽广为人知，为使其手写笔看起来不那么笨拙，三星选择了与日本领先的手写笔技术公司Wacom(6727.T)合作。
三星称，希望今年能销售至少1,000万台Galaxy Note。但为什么人们要购买该款设备？
三星东南亚、大洋洲及台湾区手机部门负责人Lee Jui Siang称，人们希望只携带一款移动电子设备，特别是一款能够手写的设备。他表示，据一项针对全球5,000名智能手机用户的调查，亚洲用户对手写功能的需求特别高。
不过Galaxy Note设计者的观点似乎稍有不同。三星副总裁Lee Minhyouk称，Galaxy Note的设计旨在打破保持手机尺寸适于手握的禁忌。
他对路透表示：“智能手机更注重娱乐功能，Note只是打破了适合手握的尺寸这一禁忌而设计出来，它更注重智能手机的新功能。”
Galaxy Note也有大量批评者，IDC分析师Melissa Chua称该设备的人气两极分化，科技网站Gizmodo也时常抨击其尺寸，并得到大量用户的回应，有人力挺该产品，有人大肆攻击。
不过也有人称，这些争论未抓住要点。
设计及行业专家称，随着移动设备市场渐趋成熟，以及用户和生产商试验不同外形，Galaxy Note为设备更为多样化打开了大门。
Persistent Systems高级解决方案架构师Shivesh Vishwanathan称：“市场正出现转变，存在多样性的空间。智能手机是人们的个人设备，使用方式各有不同，这就解释了为什么有人强烈赞成，也有人强烈反对‘手机平板’。”（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
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