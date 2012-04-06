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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 14:37 BJT

〔中港个股〕中国石油因检修将大连石化4月炼油量降低逾20%--消息

路透北京4月6日电---行业消息人士周五透露,中国第二大炼油企业--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)拟让大连石化4月的炼油量较3月减少逾20%,因进行计划的检修作业.

消息人士称,位于辽宁省的大连石化4月份的炼油量料约每日23.85万桶,低于3月日均的30.61万桶.

消息人士指出,大连石化从3月末开始检修,预计在5月初完成.

检修作业涉及一座处理能力12万吨的原油蒸馏装置(CDU)和一座年加工300万吨的流化催化裂解(FCC)装置.

大连石化原油处理能力为每日41万桶.(完)

--编译 肖群英;审校

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