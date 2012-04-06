〔中国社会〕厦门市中级人民法院周五公开开庭审理赖昌星案--新华

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日电---新华社周五报导称,对于赖昌星走私犯罪集团首要犯罪嫌疑人赖昌星涉嫌走私、行贿犯罪一案,厦门市中级人民法院周五依法公开开庭审理.
报导并称,厦门市人民检察院于2月向该市中级人民法院提起公诉,法院审理此案后,及时向赖昌星送达了起诉书,并向其告知诉讼权利和义务,通知其律师会见和查阅全案卷宗,保障赖昌星及其律师的诉讼权利.
报导称,经庭前通知和公告等法定程序,厦门市中级人民法院周五公开开庭,公诉人和辩护人到庭参加诉讼.部分群众、国家工作人员和人大代表、政协委员申请参加了旁听;赖昌星的部分亲友也申请参加了旁听.
厦门市人民检察院此前提起的公诉,指控赖昌星犯罪集团犯有走私普通货物罪、行贿罪,赖昌星是犯罪集团首要分子.
赖昌星为中国最大一起经济犯罪大案"厦门远华案"首要犯罪嫌疑人.经查证,1996年至1999年,其走私犯罪集团在厦门关区大肆走私香烟、汽车、成品油、植物油、化工原料、各种设备及其他货物,赖昌星本人或指使、授意他人向数十名国家工作人员行贿,涉案金额巨大.赖昌星本人及其他犯罪集团骨干成员对涉嫌走私、行贿犯罪事实供认不讳.
据本地媒体此前报导,厦门远华特大走私案,案值高达人民币530亿元人民币,偷逃税款人民币300亿元,堪称中国1949年以来查处的最大一起经济犯罪案件.共600多名涉案人员被审查,300多人被追究刑责,14人一审被判死刑.涉案人员最高级别至公安部副部长.在"重灾区"厦门海关,有160多人落马,占当时厦门海关人员总数的13%.(完)
--发稿 路透中文部; 审校 曾祥进
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。