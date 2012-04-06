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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 14:00 BJT

〔标题新闻〕越南央行将把存款利率上限从13%调降至12%,目标是年底前降至10%--新闻网站

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8F6077]

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