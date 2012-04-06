“脱北”者或史无前例就职韩国国会

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月5日电（记者 Ju-min Park/Iktae Park）---在朝鲜4月13日召开最高人民会议确认金正恩为该国第三代领导人时，53岁的赵铭哲（Cho Myung-chul）很可能已经成为首位在自由选举中获胜的朝鲜人。
赵铭哲曾是朝鲜精英分子中的一员，于1994年金正日执政期间“脱北”投奔韩国。他将参加韩国4月11日举行的国会选举，开“脱北”者先河。
赵铭哲在首尔商业中心的一家咖啡馆对路透表示：“我当初来到首尔时，对金正日政府满腔仇恨。”
赵铭哲毕业于金日成综合大学并留校工作，曾是朝鲜政权的拥护者。他在作为交流学者于中国工作期间，抛家舍业前往韩国寻求庇护。在韩国生活的朝鲜人约有2.3万，大多生活于繁荣的韩国社会边缘。
经过多年在研究机构工作后，赵铭哲获得位于首尔的统一教育学院（Institute for Unification Education）的工作，这是“脱北”者迄今所担任的最高公职。
在获得这份工作后，赵铭哲被朝鲜媒体抨击为“人类垃圾”，韩国媒体还报导称，朝鲜派出一个杀手队去刺杀他。
“如果他们真的谋杀了我，他们只会让我变成英雄，”赵铭哲说。
与许多“脱北”者一样，赵铭哲也发现很难融入韩国。他们口音特别，因而许多人在韩国受到排斥，从事的多是卑微的工作。有些“脱北”者甚至因希望破灭而重返朝鲜。
“很多‘脱北’者没法安定下来，他们没有工作，还遭到社会弃儿般的对待，”他说道。
在韩国保守的执政党大国家党44位代表候选人名单中，赵铭哲排名第四。大国家党对朝鲜立场强硬，已经切断了对该国的援助，并坚持要求朝鲜为2010年韩国“天安号”舰艇沉没事件道歉，才会重启加强两国关系并提供金融援助的谈判。
朝韩两国的最终目的，是统一1953年因朝鲜战争而分裂的朝鲜半岛。
“金正日去世后，人们憧憬金正恩能来带一些开放。但他的做法却和其父一样，”赵铭哲说。
他指出，韩国经济虽然繁荣，但若不能更好地吸收居住在韩国的“脱北”者，将无法与朝鲜统一。
赵铭哲计划利用他在国会的地位，推动各界关注“脱北”者在韩国面临的重重困难。
他说：“如果我们不能成功吸收这里2.3万名‘脱北’者，我们也将无法吸收生活在朝鲜的2,300万人口。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。