〔背景资料〕中国2012年一季度公司债承销排行榜

路透上海4月6日电---据路透统计数据显示,2012年一季度中国公司债发行规模合计392.9亿元人民币,较去年同期的165亿元大幅增长近140%;其中广发证券(000776.SZ)以92.5亿元居当期承销额之首.

海通证券(600837.SS)和中银国际证券分别以67亿元和35亿元的承销额位列第二、三位.

统计数据并显示,在一季度公司债承销期数方面,海通证券则以5期居首.

此外,1-3月公司债承销金额排名第4-10位的依次为平安证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、广州证券、兴业证券(601377.SS)、瑞银证券、中金公司和国泰君安证券.

以下为2012年1-3月公司债承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 广发证券 92.5

2 海通证券 67.0

3 中银国际证券 35.0

4 平安证券 27.8

5 中信证券 19.0

6 广州证券 18.0

兴业证券 18.0

8 瑞银证券 16.0

9 中金公司 15.0

国泰君安证券 15.0

2.按承销期数:(前5位)

排名 主承销商 承销期数

1 海通证券 5

2 广发证券 4

中银国际证券 4

平安证券 4

广州证券 4

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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