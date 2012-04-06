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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 14:34 BJT

〔标题新闻〕日本昭和壳牌石油<5002.T>料第二季供国内消费和出口的原油加工量同比下降12%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:T9E8EG01D]

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