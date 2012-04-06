版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 14:25 BJT

〔韩国股市〕几近收平,投资者等待美国和中国数据出炉

路透首尔4月6日电---韩国股市周五收盘基本持平,因投资者在重要的中国和美国数据出炉前离市观望,此外三星电子(005930.KS)预估第一季营业利润创纪录的消息对市场的影响有限.

零售股表现出众,现代百货(069960.KS)收高3.7%,新世界(004170.KS)收涨4.2%.

综合股价指数.KS11收涨0.01%,报2,029.03点,本周收高0.74%.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐