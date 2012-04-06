〔中国股市〕沪综指震荡小幅收升,3月通胀数据公布前市场心态谨慎

路透北京4月6日电---中国股市沪综指周五小幅收升,在上日创下近两个月最大单日涨幅后,大盘呈现盘间震荡整理格局.加之下周一将公布3月通胀数据,市场持谨慎心态.分析人士预计,因资金面近期有望进一步放松,短线股市仍有震荡盘升可能.

沪综指.SSEC收报2,306.553点,涨4.312点,或0.19%,今日上海A股成交额为687亿元人民币,上交易日为744亿元.

湘财证券策略分析师徐广福认为,目前市场心态谨慎,单日大涨之后追涨意愿不太强,今日股市以技术调整为主.

他并表示,3月CPI可能略微反弹,或对政策放松预期造成一定干扰,但年内通胀下降是确定性事件.由于市场预期资金面可能会进一步放松,近期或下调存款准备金率,预计下周股市可能呈现先抑后扬格局,短线继续震荡盘升的概率仍较大.

国家统计局将于下周一公布3月通胀数据.路透综合20家机构预测中值结果显示,中国3月CPI同比涨幅料轻微反弹至3.3%.但其中8家机构估值显示,当月物价环比涨幅持平.[ID:nSB1472360]

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,518.4点,涨0.21%,成交量为275,574手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]