〔背景资料〕中国2012年一季度企业债承销排行榜

路透上海4月6日电---据路透统计数据显示,2012年一季度中国企业债(含集合债券)发行规模合计达1,676.06亿元人民币,较上年同期的815.78亿元大增逾一倍;其中国开证券以219.51亿元夺得当期承销额头名.

此外,宏源证券000562.SZ和银河证券分别以167.51亿元和162.01亿元的承销额位列第二、三位.

数据并显示,国开证券2011年首季承销20期企业债,亦居承销期数榜首.

排在1-3月企业债承销额第四、五位的分别是中银国际证券和国泰君安证券,之后分别为国信证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中金公司、中信建投证券和海通证券(600837.SS).

以下为2012年1-3月企业债承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 国开证券 219.51

2 宏源证券 167.51

3 银河证券 162.01

4 中银国际证券 120.67

5 国泰君安证券 107.18

6 国信证券 107.00

7 中信证券 96.67

8 中金公司 66.68

9 中信建投证券 56.00

10 海通证券 52.00

2.按承销期数:(前5位)

排名 主承销商 承销期数

1 国开证券 20

2 宏源证券 11

国信证券 11

4 银河证券 9

5 平安证券 8

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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