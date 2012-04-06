〔背景资料〕中国2012年一季度企业债承销排行榜

欧股业绩：渣打2016年扭亏为盈，全年录得4.09亿美元税前获利
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透上海4月6日电---据路透统计数据显示,2012年一季度中国企业债(含集合债券)发行规模合计达1,676.06亿元人民币,较上年同期的815.78亿元大增逾一倍;其中国开证券以219.51亿元夺得当期承销额头名.
此外,宏源证券000562.SZ和银河证券分别以167.51亿元和162.01亿元的承销额位列第二、三位.
数据并显示,国开证券2011年首季承销20期企业债,亦居承销期数榜首.
排在1-3月企业债承销额第四、五位的分别是中银国际证券和国泰君安证券,之后分别为国信证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中金公司、中信建投证券和海通证券(600837.SS).
以下为2012年1-3月企业债承销具体排名:
1.按承销金额:(前10位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 国开证券 219.51
2 宏源证券 167.51
3 银河证券 162.01
4 中银国际证券 120.67
5 国泰君安证券 107.18
6 国信证券 107.00
7 中信证券 96.67
8 中金公司 66.68
9 中信建投证券 56.00
10 海通证券 52.00
2.按承销期数:(前5位)
排名 主承销商 承销期数
1 国开证券 20
2 宏源证券 11
国信证券 11
4 银河证券 9
5 平安证券 8
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)
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--发稿 边竞; 审校 李宏薇
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。