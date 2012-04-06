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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 15:47 BJT

〔中国债市〕人民币利率互换变动有限,静待下周经济数据公布

路透上海4月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周五变动有限,尽管货币市场利率继续走升,但对IRS的持续影响有限,机构已将注意力转向下周将公布的3月经济数据,以从中寻获交易方向.

"没啥变化,今天挺清淡的,五年的报价在3.37%/3.42%,区间比较宽."上海一银行交易员称.

国家统计局将于下周一公布3月通胀数据.路透综合20家机构预测中值结果显示,中国3月CPI同比涨幅料轻微反弹至3.3%.但其中8家机构估值显示,当月物价环比涨幅持平.[ID:nSB1472360]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜及七天等主要品种续涨,因补缴准备金影响未消,不过回购利率涨幅较上日有所缩减.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

周五 3.2650/ 3.3750 3.1307/ 3.2200 3.1800/ 3.2743 3.3500/ 3.4471 3.3220/ 3.5920

周四 3.2000/ 3.3060 3.1192/ 3.2058 3.1650/ 3.2550 3.3433/ 3.4333 3.3375/ 3.5725

------------------------------------------------------------------------------------

变动+0.0650/+0.0690 +0.0115/+0.0142 +0.0150/+0.0193 +0.0067/+0.0138 -0.0155/+0.0195

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 边竞/曲伟治; 审校 曾祥进

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