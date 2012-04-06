〔表格〕外资在韩国股市买超1,016亿韩元,连续第四个交易日买超

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透首尔4月6日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,016亿韩元,连续第四个交易日买超,累计买超5,955亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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4月 6日 101.6 -158.8 142.1
4月 5日 3.0 68.0 68.0
4月 4日 225.9 -124.8 169.8
4月 3日 266.0 -84.4 -391.9
4月 2日 -17.7 104.5 -6.3
3月30日 22.1 81.1 -1.0
3月29日 37.4 27.0 90.5
3月28日 -62.2 58.1 9.0
3月27日 344.6 -115.2 -211.6
3月26日 -45.1 -289.1 305.9
3月23日 48.1 4.2 103.7
3月22日 -49.9 -110.3 97.7
3月21日 -150.9 -218.0 341.7
3月20日 12.4 -33.5 176.4
3月19日 34.5 -63.3 83.0
3月16日 -1.7 -149.9 151.8
3月15日 169.0 -249.9 77.5
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本月以来 578.7 -195.5 -18.3
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今年以来 11,663.5 -3,600.5 -5,524.0
------------------------------------------------- (完)
--编译 石冠兰; 审校 王丽鑫
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。