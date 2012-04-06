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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 15:40 BJT

〔全球金市〕金价或录得逾2%单周跌幅,因美联储再度宽松政策预期降低

路透新加坡4月6日电---金价周五在淡静交易中全线持稳,但可能写下超过2%的单周跌幅,因投资者对美国进一步推出货币刺激的可能性降低感到失望.

本周金价曾触及接近三个月低位1,611.80,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布的最新政策会议记录显示,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.[ID:nST0448672]

0708GMT时,现货金XAU=从该水位反弹至每盎司1,629.79美元,但仍可能录得2.3%单周跌幅,中止两周连涨态势.

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