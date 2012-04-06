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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 15:44 BJT

〔中国票据市场〕转贴利率继续回落,信贷规模偏宽将推交投热情复苏

路透上海4月6日电---中国票据市场转贴利率周五继续下跌.季度初的银行信贷规模偏于宽松,市场收票热情逐渐复苏,压制转贴利率震荡回落.

交易员并表示,一些在上季度暂停票据业务的银行,最近也开始询价准备恢复交易,预计在宽松资金面和信贷规模的推动下,转贴利率有望继续回落.

"我们最近也想收点票,刚刚向几家城商行问了问价格,"华东一银行交易员称,"现在大家规模都不紧张,而且资金也宽松,转贴(利率)轨迹还会往下走."

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

--------------------------------------------------------

今日 5.9515/5.6530 6.1777/5.9035 7.1772/6.7686

上日 5.9506/5.6535 6.1869/5.9098 7.2338/6.8078

--------------------------------------------------------

变动 +0.09bp/-0.05bp -0.92bp/-0.63bp -5.66bp/-3.92bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1250%,较上日5.1459%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1344/3.0684 3.2696/3.2156

上日 3.1370/3.0700 3.2700/3.2219

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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