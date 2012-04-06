〔中国票据市场〕转贴利率继续回落,信贷规模偏宽将推交投热情复苏

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透上海4月6日电---中国票据市场转贴利率周五继续下跌.季度初的银行信贷规模偏于宽松,市场收票热情逐渐复苏,压制转贴利率震荡回落.
交易员并表示,一些在上季度暂停票据业务的银行,最近也开始询价准备恢复交易,预计在宽松资金面和信贷规模的推动下,转贴利率有望继续回落.
"我们最近也想收点票,刚刚向几家城商行问了问价格,"华东一银行交易员称,"现在大家规模都不紧张,而且资金也宽松,转贴(利率)轨迹还会往下走."
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
--------------------------------------------------------
今日 5.9515/5.6530 6.1777/5.9035 7.1772/6.7686
上日 5.9506/5.6535 6.1869/5.9098 7.2338/6.8078
--------------------------------------------------------
变动 +0.09bp/-0.05bp -0.92bp/-0.63bp -5.66bp/-3.92bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1250%,较上日5.1459%下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1344/3.0684 3.2696/3.2156
上日 3.1370/3.0700 3.2700/3.2219
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。