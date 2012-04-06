版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 15:41 BJT

〔金属期市〕上海期铜微升,受助于美国初请失业金数据

路透上海4月6日电---上海期铜周五走坚,追随上日伦敦期铜的小涨走势,此前美国公布了不错的初请失业金人数数据.

谨慎情绪占主导,因伦敦金属交易所(LME)逢复活节假期在周五及下周一休市,今日稍晚将迎来美国非农就业报告,且下周中国将公布重要的贸易数据.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐