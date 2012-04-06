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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 15:47 BJT

〔韩国汇市〕欧洲担忧重燃打击韩元收跌,韩债上涨

路透首尔4月6日电---韩元兑美元KRW=周五下跌,受欧元区国家财政状况相关担忧重燃,以及市场预期外国投资者将把本地公司发放的股息汇出境外的打击.

韩元兑美元KRW=KFTC当地收盘报1,131.7,周四收盘报1,127.3.不过韩元仍连续第二周录得涨幅.

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