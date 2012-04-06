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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 16:31 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微跌,关注定于稍晚公布的美国非农就业数据

路透东京4月6日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五微跌,合约连续第五周下跌,投资者静待今日稍晚将公布的美国就业数据,以察需求力度.

"320日圆处是强劲支撑位,但如果突破该水准,可能意味着320-335日圆区间波动结束,可能会回撤向305日圆,"一名驻东京的大宗商品公司交易员表示.

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