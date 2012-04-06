《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:26时, 1港元=0.8117人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.38 9.20 1.12 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.09 4.64 1.88 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.39 6.10 1.90 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.27 1.97 2.04 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.01 1.29 2.87 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.73 3.03 2.74 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 11.22 6.14 2.25 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.19 2.74 2.78 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.56 9.30 1.27 招商地产000024.SZ200024.SZ 21.02 13.32 1.94 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.34 3.64 2.15 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 12.16 8.58 1.75 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 18.79 15.38 1.51 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.83 2.28 2.07 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 10.47 5.28 2.44 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.21 2.43 2.13 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 14.16 11.02 1.58 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.34 5.19 1.98 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.98 2.63 2.33 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 15.46 11.39 1.67 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.19 5.88 2.76 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.50 9.70 1.21 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.21 2.48 1.59 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.91 3.78 1.60 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.21 2.04 1.94 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 20.26 18.58 1.34 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.69 3.66 1.58 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.38 4.61 1.97 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 4.95 3.46 1.76 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 10.04 6.06 2.04 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 22.01 18.20 1.49 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.76 2.68 2.65 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.55 3.25 2.10 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 31.72 21.05 1.86 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 92.60 63.00 1.81 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.50 1.61 2.68 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.64 3.29 1.74 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.80 1.16 1.91 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.26 6.97 1.46 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.59 2.71 2.09 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 93.56 88.36 1.30 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。