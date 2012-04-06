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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 16:58 BJT

〔中国债市〕略紧流动性未缓但现券延续稳势,关注下周经济数据

路透上海4月6日电---中国银行间债市周五流动性略紧态势未有缓和,但因消息面依旧淡静,现券仍延续了较为平稳走势.市场目前正密切关注下周将公布的3月居民消费价格指数(CPI)等多项经济数据.

银行间资金市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜及七天等主要品种续涨,因补缴准备金影响未消,不过回购利率涨幅较上日有所缩减.[ID:nSB1474950]

上海一银行交易员称,因消息面较为淡静,回购利率续涨对现券影响亦并不明显,"今天债券还行吧,变化不大.等数据吧,下周数据太多了."

下周将有3月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)以及进出口贸易等多项经济数据公布.

剩余期限约一年的央票1101032券最新成交tCN1001032=CFXS在3.34%,与上日尾盘持平.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.2532 4.2296

上日 3.0290 3.9886

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3640/3.3090

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8744/2.8305

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5612/3.4927(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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