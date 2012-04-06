〔中国债市〕略紧流动性未缓但现券延续稳势,关注下周经济数据

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透上海4月6日电---中国银行间债市周五流动性略紧态势未有缓和,但因消息面依旧淡静,现券仍延续了较为平稳走势.市场目前正密切关注下周将公布的3月居民消费价格指数(CPI)等多项经济数据.
银行间资金市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜及七天等主要品种续涨,因补缴准备金影响未消,不过回购利率涨幅较上日有所缩减.[ID:nSB1474950]
上海一银行交易员称,因消息面较为淡静,回购利率续涨对现券影响亦并不明显,"今天债券还行吧,变化不大.等数据吧,下周数据太多了."
下周将有3月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)以及进出口贸易等多项经济数据公布.
剩余期限约一年的央票1101032券最新成交tCN1001032=CFXS在3.34%,与上日尾盘持平.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.2532 4.2296
上日 3.0290 3.9886
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3640/3.3090
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8744/2.8305
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5612/3.4927(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。