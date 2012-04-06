〔中国新债〕财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债,期限九个月

马来西亚期市：棕榈油期货回升因需求转好，但周线将连跌第二周
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
路透上海4月6日电---中国财政部周五公告称,将于下周五(13日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行150亿元人民币记账式贴现国债,期限九个月(273天).
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第一期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债竞争性招标时间为4月13日上午9:30-10:30,4月16日开始发行,4月18日发行结束,4月20日起在各交易场所上市交易.(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
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