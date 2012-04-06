〔中国经济〕国家统计局强调各地不得干预企业独立上报真实数据--局长

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日电---针对本地媒体关于部分地方政府经济数据造假的报导,中国国家统计局局长马建堂周五做出批示,强调各地不得干预企业数据上报,确保企业真实、独立上报统计数据.
据21世纪经济报导,目前全国仍有不少市、县、区通过成立"统计改革小组"或印发文件的方式对企业直报数据采取行政干预.
马建堂在批示中称,"从这篇报导和我们掌握的情况看,仍有个别基层政府机构置统计法和国家统计制度于不顾,以各种或明或暗的方式,干预企业独立真实上报."
他称,企业是否独立真实地上报统计数据是一套表联网直报工程能否切实提高统计数据质量的关键."望各地引以为戒,立即整改,确保统计数据真实可信."
据报导,今年国家统计局推行统计改革,从2月18日开始,全国79万家"三上"企业和房地产开发经营企业将在统一的数据采集和处理平台上,通过互联网直接向国家数据中心或国家认定的省级数据中心报送统计数据.
统计局下周将公布中国3月通胀数据,以及第一季宏观经济数据.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。