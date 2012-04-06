〔中国经济〕软件信息服务业十二五年均增长24.5%以上--工信部规划

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日电---中国工业和信息化部周五发布软件和信息技术服务业"十二五"(2011-2015年)发展规划称,到2015年该业务收入突破4万亿元人民币,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元.
工信部网站的规划并称,信息技术服务2015年目标收入超过2.5万亿元,占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%.
规划称,到2015年将培育10家以上年收入超过100亿元的软件企业,产生3到5个千亿级企业;同期形成10个以上产业收入超过千亿元的城市,培育2到3个产业收入超过5千亿元的产业集聚区.
同时,要鼓励骨干企业在境外设立公司、组建营销网络和研发中心、开展跨国并购等;鼓励外商投资软件和信息技术服务业,鼓励跨国软件企业在中国设立离岸服务中心、研发中心、经营总部;巩固软件开发离岸外包,支持软件和信息技术服务出口.
在投融资环境方面,要推动各类产业投资机构和担保机构加大对软件企业的支持力度,通过出口补助、贷款贴息等方式支持软件出口、服务外包和境外并购.
并要鼓励地方设立支持软件企业发展的风险投资基金和股权投资基金,建立投资风险补偿机制,引导社会资金、特别是国内风险投资基金投资软件和信息技术服务业;积极支持软件企业进入境内外资本市场融资.
"十一五"(2006-2010年)时期,中国软件和信息技术服务业年均增速达28.3%.2010年,软件和信息技术服务业务收入达到1.36万亿元.
中国软件和信息技术服务业上市公司包括东软集团(600718.SS)、用友软件(600588.SS)及中国软件(600536.SS)等.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。