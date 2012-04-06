《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *申华控股 -- 3 12 4/11簿记建档 兴业银行 A+ 4/12 4/13 (600653.SS) ============================================================================================= 广百集团 6 3 12 4/9簿记建档 浦发银行 AA 4/11 4/12 招商银行 ============================================================================================= 美的集团 25 10 12 4/9簿记建档 农业银行 AA+ 4/11 4/12 ============================================================================================= 厦门轻工集团 13 7 12 4/10簿记建档 兴业银行 AA- 4/11 4/12 光大银行 ============================================================================================= 深南电路 3 1 12 4/10簿记建档 招商银行 AA- 4/12 4/13 ============================================================================================= 厦门夏商集团 5 3 12 4/10簿记建档 兴业银行 AA- 4/11 4/12 ============================================================================================= 万丰奥特 2.5 2.5 12 4/10簿记建档 中信银行 A+ 4/12 4/13 控股集团 ============================================================================================= 天音控股 4 4 12 4/10簿记建档 北京银行 AA- 4/11 4/12 (000829.SZ) ============================================================================================= 中国黄金集团 30 15 12 4/10簿记建档 兴业银行 AAA 4/11 4/12 ============================================================================================= 中国中冶 144 44 12 4/10簿记建档 中信证券 AAA 4/12 4/13 (1618.HK)(601618.SS) 中信银行 ============================================================================================= 山东胜通集团 9 4 12 4/10簿记建档 中国银行 AA- 4/11 4/12 ============================================================================================= 国投中鲁 2 2 12 4/12簿记建档 北京银行 A+ 4/13 4/16 (600962.SS) ============================================================================================= 浙江联社 6 3 12 4/12簿记建档 光大银行 AA- 4/13 4/16 ============================================================================================= 天生港发电 -- 4 6 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *海航商业 9 9 3 4/13簿记建档 北京银行 AA- 4/16 4/17 ============================================================================================= 上海信息 10 5 5 4/10簿记建档 国开行 AA+ 4/11 4/12 投资公司 民生银行 ============================================================================================= 杭州城建 26 13 5 4/11簿记建档 中国银行 AA+ 4/12 4/13 投资集团 建设银行 ============================================================================================= 深圳市政 7.5 5 3 4/6簿记建档 北京银行 AA- 4/9 4/10 工程总公司 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 山东德州中小 2.8 2.8 3 4/10簿记建档 北京银行 AA 4/11 4/12 企业集合票据 (山东再担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘夏雨; 审校 曲伟治
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。