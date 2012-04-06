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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 17:26 BJT

〔日本个股〕东芝称因电力问题停止四日市NAND闪存工厂部分芯片装配

路透东京4月6日电---日本东芝(6502.T)周五称,因电力供应问题,已停止在四日市NAND闪存工厂的部分芯片装配业务.(完)

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