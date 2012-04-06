法国呼吁欧盟在航空碳税上做出妥协

标题新闻：比特币升破1,200美元至纪录高位，因传言美国比特币上市交易基金(ETF)有望获批
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月5日电---法国政府呼吁，欧盟应重新审视航空碳税计划。该计划招致美国、俄罗斯、印度和中国等国家谴责，并可能伤及欧盟航空业。
路透看到的法国总理菲永（Francois Fillon）上月底致欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）的信函称，欧盟必须尽全力找到非欧盟国家接受的解决方案。
欧盟航空碳税计划于今年1月1日生效，要求所有到离欧盟机场的航班购买碳排放许可。
由于上述争端，中国已暂停价值140亿美元的空客EAD.PA订单。菲永称，空客、法航荷航(AIRF.PA)及引擎制造商赛峰（Safran）(SAF.PA)警告2,000人或将失业。
菲永在该封落款为3月22日的信中称：“这一情形引发各大公司强烈担忧。”
“看起来绝对重要的是，欧盟……应尽一切必要手段，和第三方国家找到彼此都能接受的解决方案。”
菲永呼吁欧盟委员会与反对航空碳税的各国进行谈判，在联合国国际民航组织（ICAO）框架下，达成一项国际协议。
菲永同时还呼吁，如果欧盟公司成为打击目标，欧盟应采取“适当措施”回击。
欧盟委员会发言人周四称，暂时无法对此发表评论。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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