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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 17:32 BJT

〔日本金融〕央行应取消根据资产购买计划购债的期限限制--前副总裁

路透东京4月6日电---前日本央行副总裁岩田一政周五表示:

* 日本央行应取消根据资产购买计划所购日债的期限限制

* 一旦日本接近1%的通胀率目标,日本央行应将目标调整为2%.(完)

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