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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 18:02 BJT

〔路透专访〕日本央行应取消资产购买计划的购债期限限制--前副总裁(更新版)

(新增细节)

路透东京4月6日电---日本央行前副总裁岩田一政表示,日本央行必须继续扩大资产购买计划,并应着眼于较长期限的券种,以表明其对抗通缩的决心.

他还表示,一旦日本央行1%的通胀率目标有望达到,央行应将目标调高至2%.岩田一政目前是一个政府小组的成员.

岩田一政称,在日本3月货币基础出现近四年来的首次同比下滑后,市场开始怀疑央行向经济注入足量现金是否是认真的.

"为了打消这种疑虑,日本央行应取消根据资产购买计划所购债券的期限限制,"岩田一政周五在接受路透采访时表示.

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