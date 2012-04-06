《中国市场主要利率水平一周回顾》--4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透上海4月6日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%): 证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业 七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND= ------------------------------------------------------------------------------------------ 本周五 2.8200 4.2296 - 3.3365 5.9515 3.2288 较上周五 +1.8200 +0.5178 - -0.0111 +0.0009 +0.5521 本周高 3.0000 4.2296 - 3.3404 5.9515 3.2288 本周低 2.8200 3.9886 - 3.3365 5.9506 3.0033 ------------------------------------------------------------------------------------------ --中国主要官方利率指标: 一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金 基准利率 基准利率 利率 利率 ---------------------------------------------------- 3.50% 6.56% 1.62% 0.72% 注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天质押式回购采用加权平均价 2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值 3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价 4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布. 5.公开市场一年央票继续暂停发行.(完) --整理 李宏薇; 审校 张喜良
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。