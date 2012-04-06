《中国企业债发行日程表》--4月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *重庆南岸 12 7 8.20% AA 4/9-4/13 上海证券 城建集团 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 乌海城建 16 7 8.20% AA 3/31-4/9 华林证券 投资集团 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 湖州南浔区 10 7 8.15% AA- 3/31-4/9 华林证券 国有资产投资公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 巴彦淖尔市 10 10 8.54% AA- 3/31-4/9 中航证券 河套水务集团 (第3-6年,每年分别偿还债券本金的10%;第7年起,每年分别偿还15%) ===================================================================================== 长沙星城建投 15 7 8.35% AA 4/6-4/12 日信证券 (自第三年起,每年偿还20%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》