〔马来西亚期市〕棕榈油期货涨至近13个月高位,关注下周行业数据

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透新加坡4月6日电---马来西亚棕榈油期货周五涨至近13个月高位,在下周公布重要行业数据前,交易商仍押注于需求强劲.
棕榈油本周上涨近5.0%,创去年12月以来最佳单周表现,因南美乾旱及美国数据显示大豆种植面积减少,使得市场需求转向棕榈油.
"棕榈油走势主要受美国农业部报告推动.目前为止棕榈油出口商也一直给市场提供强劲支撑,而4月10日公布的官方数据将成为另一关键因素,"元大证券驻马来西亚分析师James Ratnam称.
"市场人士仍担心库存状况,幸运的是,需求强劲增长,足以抵消库存增加的影响."
指标6月棕榈油期货FCPOc3收涨1.3%,报每吨3,604马币.此前高见3,607马币,为去年3月9日以来最高水准.
成交量稀少,约为18,810口,低于平常的水平25,000口,因大多数金融市场周五逢假期休市. (完)
--编译 许娜;审校 侯向明
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。