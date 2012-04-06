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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 19:20 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货涨至近13个月高位,关注下周行业数据

路透新加坡4月6日电---马来西亚棕榈油期货周五涨至近13个月高位,在下周公布重要行业数据前,交易商仍押注于需求强劲.

棕榈油本周上涨近5.0%,创去年12月以来最佳单周表现,因南美乾旱及美国数据显示大豆种植面积减少,使得市场需求转向棕榈油.

"棕榈油走势主要受美国农业部报告推动.目前为止棕榈油出口商也一直给市场提供强劲支撑,而4月10日公布的官方数据将成为另一关键因素,"元大证券驻马来西亚分析师James Ratnam称.

"市场人士仍担心库存状况,幸运的是,需求强劲增长,足以抵消库存增加的影响."

指标6月棕榈油期货FCPOc3收涨1.3%,报每吨3,604马币.此前高见3,607马币,为去年3月9日以来最高水准.

成交量稀少,约为18,810口,低于平常的水平25,000口,因大多数金融市场周五逢假期休市. (完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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