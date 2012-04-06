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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 20:47 BJT

《即时观点》美国3月非农就业岗位增幅放缓,失业率则降至三年低位

路透纽约4月6日电---美国3月非农就业数据增幅远远低于预期,美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步放宽货币政策的大门依然敞开,即使失业率降至三年低点8.2%.

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