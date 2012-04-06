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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 22:00 BJT

〔美国经济〕3月就业数据表明经济有进展,但仍有很长路要走--白宫顾问

路透华盛顿4月6日电---美国白宫高级经济助理斯珀林称,3月就业数据表明美国经济虽取得进展,但仍有很长的路要走.

此外,白宫经济顾问委员会主席克鲁格表示,3月就业数据反映出建筑业面临持续的挑战,制造业是一个亮点.(完)

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