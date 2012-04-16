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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 09:16 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国国家电网50亿元人民币10年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.16%-5.16%
  国家电网100亿元15年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.26%-5.26%
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  二、新债上市:  

  中化股份30亿元五年期中期票据1282101,票面利率4.92%
  内蒙古鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票1282102,票面利率6.06%
  浙江联社3亿元一年期短期融资券041261015,票面利率6.11%
  东方希望动物食品3.5亿元六个月期短融041271003,票面利率6.19%
  中化股份30亿元一年期短融041273002,票面利率4.46%
  国投中鲁(600962.SS)2亿元一年期短融041269006,票面利率5.45%
  长江三峡集团100亿元一年期短融041251009,票面利率4.07%
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  三、缴款:  

  财政部327亿元七年期续发国债120005,发行价100.47元
  国家开发银行200亿元五年期固息债120217,票面利率4.11%
  阿拉尔统众国有资产公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280103,票面利率6.95%
  海航商业控股9亿元三年期中票
  南通天生港发电4亿元六个月期短融
  广州地铁总公司20亿元五年期中票
  宁夏发电集团4亿元五年期中票
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  四、还本付息:
   
  天津市26亿元三年期固息地方债094201到期兑付,票面利率1.78%
  辽宁省30亿元三年期固息地方债094601到期兑付,票面利率1.75%
  江苏京沪高速公路5亿元一年期短融1181174到期兑付,票面利率4.68%
  华能集团40亿元一年期短融1181176到期兑付,票面利率4.42%
  重庆铁发渝遂高速公路3亿元一年期短融1181177到期兑付,票面利率4.96%
  财政部91.93亿元一年期储蓄国债111701到期兑付,票面利率3.70%
  大连集装箱码头2亿元一年期短融1181179到期兑付,票面利率5.25%
  山东海龙(000677.SZ)4亿元一年期短融1181180到期兑付,票面利率5.80%
  农业发展银行175亿元三年期固息债090405到期兑付,票面利率2.05%
  山东省30亿元三年期固息地方债095801到期兑付,票面利率1.80%
  杭州城投22亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098054付息,票面利率4.35%
  浙江交通投资集团15亿元五年期发行人选择权(3+2)中票0982048付息,票面利率3.25%
  沙钢集团10亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082070付息,基本利差1.65%
  国家开发银行150亿元七年期浮息债(一年定存基准)110223付息,基本利差0.75%
  农发行250亿元五年期固息债110407付息,票面利率4.04%
  天津津能投资公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180081付息,票面利率6.20%
  重庆粮食集团5亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1182117付息,基本利差2.63%
  中国化工集团20亿元五年期中票1182118付息,票面利率5.31%
  财政部240亿元30年期固息国债090025付息,票面利率4.18%
  国开行200亿元七年期固息债090202付息,票面利率3.50%
  河南投资集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098055付息,票面利率4.85%
  潍坊投资公司7亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098056付息,票面利率5.88%
  财政部280亿元20年期固息国债100009付息,票面利率3.96%
  农发行179.3亿元七年期浮息债(一年定存基准)100412付息,基本利差0.40%
  广东粤电集团18亿元三年期中票1082071付息,票面利率3.87%
  新希望集团10亿元五年期投资人选择权中票(3+2)1082072付息,票面利率4.59%
  财政部231.98亿元三年期储蓄国债111702付息,票面利率5.43%
  财政部148.79亿元五年期储蓄国债111703付息,票面利率6.00%
  汉江水利水电6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180083付息,票面利率5.65%
  成都4.2亿元六年期发行人选择权(3+3)中小企业集合债1180084付息,票面利率6.78%
  寿光晨鸣控股7亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180085付息,票面利率6.13%
  上海申江两岸开发集团15亿元五年期固息债1180086付息,票面利率5.65%
  上海华虹集团8亿元五年期中票1182119付息,票面利率5.77%
  北京基础设施投资公司30亿元三年期中票1182120付息,票面利率4.94%
  广西交通投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182121付息,票面利率5.77%
  国开行0.2亿元10年期固息债040205付息,票面利率3.50%
  国开行199.8亿元10年期浮息债(一年定存基准)040206付息,基本利差1.30%
  农发行150亿元七年期浮息债(一年定存基准)080407付息,基本利差0.61%
  财政部252.1亿元七年期固息国债090006付息,票面利率2.82%
  港中旅集团10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票0982050付息,票面利率3.00%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国在人民币国际化道路上又迈出重要一步.在多次高调吹风"人民币汇率接近均衡水平"
后,中国央行最终宣布将人民币兑美元汇率CNY=CFXS日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币
汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.[ID:nSB1489300]
  --中国证券报周一报导称,首批中小企业私募债可能在温州试点,据该市金融办相关人士透露,
希望此类发债利率定在小额贷款公司利率以下、银行贷款利率以上的区间.
 
  --国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              4/27公布1-3月规模以上工业企业利润           (1-2月-5.2%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 边竞/冉莹

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