《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月16日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开, 中国各个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、 新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年4月16日-4月20日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/16 深 宜通世纪 300310 不超过2,200 17.00 23.24 广发证券 4/19 4/16 深 任 子 行 300311 1,770 15.00 30.61 国信证券 4/19 4/17 深 天山生物 300313 2,273 13.00 56.52 民生证券 4/20 4/17 深 东江环保 002672 2,500 43.00 33.10 中信证券 4/20 4/18 沪 人 民 网 -- 不超过6,910.57 -- -- 中信证券 4/23 4/18 沪 奥康国际 -- 不超过8,100 -- -- 国信证券 4/23 4/18 深 龙泉股份 002671 不超过2,360 -- -- 太平洋证券 4/23 4/19 沪 翠微股份 -- 不超过7,700 -- -- 中信建投 4/24 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,718.98亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1490110] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 南方金利定期 南方基金 工商银行 农业银行、申银万国等 4/11-5/11 开放债券基金 中银沪深300 中银基金 招商银行 中信银行、中信证券等 4/9-5/11 等权重指数基金(LOF) 浦银安盛中证锐联 浦银安盛 邮储银行 招商银行、申银万国等 4/5-5/9 基本面400指数基金 泰达宏利逆向 泰达宏利 建设银行 交通银行、光大证券等 4/9-5/8 策略股票基金 富国新天锋定期 富国基金 建设银行 农业银行、海通证券等 4/5-4/27 (募集规模不得超过30亿份,不包括利息折算的份额) 开放债券基金(封闭期三年) 申万菱信中小板 申万菱信 农业银行 交通银行、中信建投等 4/5-4/27 指数分级基金(LOF) 嘉实沪深 嘉实基金 中国银行 兴业证券、安信证券等 4/5-4/27 300ETF 易方达纯债 易方达 招商银行 农业银行、申银万国等 4/5-4/27 债券基金 浙商沪深300指数 浙商基金 华夏银行 工商银行、光大证券等 3/28-4/27 分级基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞 工商银行 长江证券、德邦证券等 4/5-4/26 沪深300ETF 广发深证100指数 广发基金 建设银行 工商银行、兴业证券等 3/27-4/26 分级基金 国泰大宗商品 国泰基金 境内:中国银行 建设银行、国泰君安等 3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币) 配置基金(QDII)(LOF)(FOF) 境外:道富银行 工银瑞信基本面 工银瑞信 中国银行 交通银行、渤海证券等 3/20-4/24 量化策略股票基金 富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 民生加银信用 民生加银 中国银行 建设银行、海通证券等 3/28-4/23 双利债券基金 农银汇理消费 农银汇理 邮储银行 农业银行、国泰君安等 3/19-4/20 主题股票基金 银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 中欧信用增利分级 中欧基金 邮储银行 中信建投、兴业证券等 3/26-4/20 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 债券基金(封闭期三年)(LOF) 信诚双盈分级 信诚基金 中国银行 农业银行、中信证券等 3/26-4/18 债券基金(封闭期三年)(LOF) 长城优化升级 长城基金 建设银行 中信银行、招商证券等 3/19-4/18 股票基金 信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18 股票基金(LOF) ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国家开发银行 200 5年 固息金融债 周一 国家电网 50 10年 固息企业债 周三 100 15年 固息企业债 周三 华能国际 50 1年 短期融资券 周三 (0902.HK)(600011.SS) 华能集团 50 九个月 短期融资券 周三 进出口银行 150 1年 固息金融债 周五 长江电力 55 1年 短期融资券 周五 (600900.SS) 财政部 300 10年 记账式国债 4/19-4/23 今年第四期10年品种再续发 财政部 150 九个月 贴现国债 4/16-4/18 财政部 327 7年 记账式国债 4/12-4/16 今年第五期七年品种续发 财政部 210 3年 凭证式国债 4/10-4/23 90 5年 凭证式国债 4/10-4/23 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 550 500 1,050 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 储蓄国债 91.93 周日(15日) 农发行 固息金融债 175 周一 财政部 记账式国债 200 周三 国开行 固息金融债 200 周四 国开行 固息金融债 200 周四 江苏省 地方政府债 84 周五 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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