版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 06:42 BJT

****主要国家经济指标预测--4月16日****

路透4月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

4月15日(日)

2245 新西兰食品价格指数 3月 -- +0.6%

4月16日(一)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.8%

(较上年同期) -1.8% -1.9%

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差7.56

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差43.5

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 顺差15 逆差 76

1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.3% +1.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.9%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 18.00 20.21

1300 美国整体资本流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,010

外资购买美国公债(亿美元) -- 买超830.0

1400 美国企业库存 2月 +0.6% +0.7%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 28 28

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

4月13日(五)

0100 韩国央行利率决定 4月 3.25% 3.25%

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

0800 意大利工业生产(较前月) 2月 -0.7% -0.2%

(较上年同期) -6.8% -5.0%

0830 英国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.4%

(较上年同期) +3.6% +3.4%

核心PPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.7%

PPI投入物价(较前月) +1.9% +1.2%

(较上年同期) +5.8% +4.6%

0900 意大利CPI(较前月) 3月终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +2.5% +2.5%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.3% +2.2%

民间部门每周平均实质所得 -0.4% -0.1%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 75.7 76.2

现况指数 80.6 86.1

预期指数 72.5 69.8

1430 美国ECRI一周领先指标 4月6日当周 125.7

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 3月 +0.2%

4月15日(日)

0300 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 -1.4% +0.7%

进口(较上年同期) -1.4% +2.4%

贸易收支(亿美元) 顺差25

2100 韩国出口物价 +2.1%

进口物价 3月 +3.5%

新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 3月 +1.9%

(较上年同期) +4.2% (完)

--整理 李春喜/许娜;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐